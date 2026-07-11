Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Скалоні: Збірна Швейцарії не випадково у чвертьфіналі

Олег Дідух — 11 липня 2026, 18:54
Скалоні: Збірна Швейцарії не випадково у чвертьфіналі
Ліонель Скалоні
Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився думкою щодо суперника по чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, Швейцарії.

Слова тренера наводить As.

"Легких матчів чи однакових суперників не існує. Швейцарія – дуже хороша команда. Вона завжди бореться, має традиції та досвідчених гравців. Вони тут не випадково. Особливо сильні вони у фізичному плані", – заявив Скалоні.

Нагадаємо, матч між Аргентиною та Швейцарією відбудеться в ніч з 11 на 12 липня в Канзас Сіті. Початок – о 4:00 за київським часом.

В разі успіху у поєдинку проти Швейцарії у півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зіграє з переможцем матчу між збірними Англії та Норвегії, який розпочнеться 4 годинами раніше.

Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Ліонель Скалоні

Збірна Аргентини з футболу

Помер скандальна легенда збірної Аргентини
Лісандро Мартінес: Арбітри роблять свою роботу чудово на ЧС-2026
Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Аргентина – Швейцарія
Є люди, які не хочуть, щоб Аргентина перемагала: Скалоні – про суддівство на ЧС-2026
Аргентина – Швейцарія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Останні новини