Скалоні: Збірна Швейцарії не випадково у чвертьфіналі

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився думкою щодо суперника по чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, Швейцарії.

Слова тренера наводить As.

"Легких матчів чи однакових суперників не існує. Швейцарія – дуже хороша команда. Вона завжди бореться, має традиції та досвідчених гравців. Вони тут не випадково. Особливо сильні вони у фізичному плані", – заявив Скалоні.

Нагадаємо, матч між Аргентиною та Швейцарією відбудеться в ніч з 11 на 12 липня в Канзас Сіті. Початок – о 4:00 за київським часом.

В разі успіху у поєдинку проти Швейцарії у півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зіграє з переможцем матчу між збірними Англії та Норвегії, який розпочнеться 4 годинами раніше.