Ми не були на тих позиціях: Тухель розкритикував перший тайм у виконанні збірної Англії проти Нової Зеландії

Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель після товариського матчу з Новою Зеландією заявив, що був незадоволений першим таймом у виконанні своєї команди.

Його слова передає Sky Sports.

"Я з цим змирився. Я не надто задоволений цим. Другий тайм мені сподобався більше, ніж перший. Гадаю, у другому таймі ми грали з більшою завзятістю, були агресивнішими як з м'ячем, так і без нього, створили трохи більше моментів.

Було кілька хороших напівмоментів і кілька вдалих проривів у штрафний майданчик. Ми більше грали зі своїх позицій, і саме тому грали швидше. У першому таймі ми не дотримувалися позицій, і гра була занадто імпровізованою.

Це сповільнило нашу гру й ускладнило контратакувальний пресинг, оскільки ми не були на тих позиціях, на яких хотіли бути, коли починали атаку, – ось, в основному, і вся історія матчу".