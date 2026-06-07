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Ми не були на тих позиціях: Тухель розкритикував перший тайм у виконанні збірної Англії проти Нової Зеландії

Микола Літвінов — 7 червня 2026, 23:35
Ми не були на тих позиціях: Тухель розкритикував перший тайм у виконанні збірної Англії проти Нової Зеландії
Томас Тухель
Getty Images

Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель після товариського матчу з Новою Зеландією заявив, що був незадоволений першим таймом у виконанні своєї команди.

Його слова передає Sky Sports.

"Я з цим змирився. Я не надто задоволений цим. Другий тайм мені сподобався більше, ніж перший. Гадаю, у другому таймі ми грали з більшою завзятістю, були агресивнішими як з м'ячем, так і без нього, створили трохи більше моментів.

Було кілька хороших напівмоментів і кілька вдалих проривів у штрафний майданчик. Ми більше грали зі своїх позицій, і саме тому грали швидше. У першому таймі ми не дотримувалися позицій, і гра була занадто імпровізованою.

Це сповільнило нашу гру й ускладнило контратакувальний пресинг, оскільки ми не були на тих позиціях, на яких хотіли бути, коли починали атаку, – ось, в основному, і вся історія матчу".

Зауважимо, що "три леви" обіграли Нову Зеландію (1:0) у товариському матчі завдяки голу Гаррі Кейна на 45+2 хвилині.

Додамо, що поблизу тренувальної бази збірної Англії, яка використовуватиметься під час чемпіонату світу 2026-го року, невідомі особи влаштували стрілянину, внаслідок якої постраждало дев'ять людей.

Також зазначимо, що на груповому етапі збірна Англії зіграє проти Хорватії, Гани та Панами. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Томас Тухель збірна Англії з футболу

Томас Тухель

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