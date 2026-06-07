Ми не були на тих позиціях: Тухель розкритикував перший тайм у виконанні збірної Англії проти Нової Зеландії
Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель після товариського матчу з Новою Зеландією заявив, що був незадоволений першим таймом у виконанні своєї команди.
Його слова передає Sky Sports.
"Я з цим змирився. Я не надто задоволений цим. Другий тайм мені сподобався більше, ніж перший. Гадаю, у другому таймі ми грали з більшою завзятістю, були агресивнішими як з м'ячем, так і без нього, створили трохи більше моментів.
Було кілька хороших напівмоментів і кілька вдалих проривів у штрафний майданчик. Ми більше грали зі своїх позицій, і саме тому грали швидше. У першому таймі ми не дотримувалися позицій, і гра була занадто імпровізованою.
Це сповільнило нашу гру й ускладнило контратакувальний пресинг, оскільки ми не були на тих позиціях, на яких хотіли бути, коли починали атаку, – ось, в основному, і вся історія матчу".
Зауважимо, що "три леви" обіграли Нову Зеландію (1:0) у товариському матчі завдяки голу Гаррі Кейна на 45+2 хвилині.
Додамо, що поблизу тренувальної бази збірної Англії, яка використовуватиметься під час чемпіонату світу 2026-го року, невідомі особи влаштували стрілянину, внаслідок якої постраждало дев'ять людей.
Також зазначимо, що на груповому етапі збірна Англії зіграє проти Хорватії, Гани та Панами. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.