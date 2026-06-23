Англія – Гана: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Англії та Гани.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,20. Нічия – 7,00. Виграш африканців – 16,00.

Протистояння відбудеться 23 червня на "Жиллетт Стедіум" у Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу L. Англійці в першому турі здолали Хорватію, а Гана – перемогла Панаму.

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