Ми всі можемо у нього повчитись, – тренер Юти оцінив виступ Михайлюка проти Детройта

Тренер Юти Джаз Вілл Харді висловився про гру Святослава Михайлюк у матчі НБА проти Детройта.

Слова фахівця передає KSL.

"Він стабільний у своєму підході та розумінні етапу кар'єри; у тому, як він може грати проти інших гравців. Десь він перетримував м'яч так, як нам було потрібно і дуже виріс як розігруючий. Загалом Святослав дуже конкурентоспроможний та якісний баскетболіст.

На мою думку, Михайлюк є взірцем професіоналізму для молодих гравців. Він ніколи не дасть вам зрозуміти, що є відчай, ніколи не поставить себе у центрі уваги. Свят насправді віддає усього себе команді і цьому ми маємо у нього повчитись", – розповів Михайлюк.

Нагадаємо, у матчі проти Детройта українець встановив особистий рекорд за очками в НБА – 28. На жаль, це не допомогло команді переграти Детройт.

Загалом цього сезону Михайлюк зіграв 8 матчів, у яких в середньому набирає 9.5 очок за 28 хвилин на паркеті, збираючи при цьому 2.9 підбирань та 1.6 перехоплень.

28-річний легкий форвард грає в НБА з 2018-го. Михайлюк виступав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Нікс, Шарлотт і Бостон.

Нагадаємо, попереднім рекордом Михайлюка були 27 очок, набрані у квітні цього року проти Оклахоми.