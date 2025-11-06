Михайлюк встановив особистий рекорд за набраними очками в матчі НБА

Українець Святослав Михайлюк оновив власний рекорд результативності у матчі Національної баскетбольної асоціації. Він набрав 28 очок у грі проти Детройта.

Його Юта зазнала поразки з рахунком 103:114.

Михайлюк відіграв 36 хвилин, влучив 4/5 двоочкових, 6/11 триочкові, 2/3 штрафні.

Святослав також зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі. Показник плюс-мінус склав "-7".

Svi was back in his old stomping grounds and went off for a new career-high of 28! (not to mention tying his career-high of 𝚂𝙸𝚇 threes made) 🔥#PlayerHighlights presented by @ZionsBank pic.twitter.com/OfNWbja6V4 — Utah Jazz (@utahjazz) November 6, 2025

28 очок в одному матчі – це найкращий показник у кар'єрі. Попереднім рекордом було 27 очок, набрані у квітні цього року проти Оклахоми.

Найкращі матчі Святослава Михайлюка в НБА:

Скріншот StatMuse

28-річний легкий форвард грає в НБА з 2018-го. Михайлюк виступав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Нікс, Шарлотт і Бостон.

Разом із Селтікс Михайлюк став чемпіоном НБА сезону-2023/24.