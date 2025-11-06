Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Михайлюк встановив особистий рекорд за набраними очками в матчі НБА

Руслан Травкін — 6 листопада 2025, 05:05
Михайлюк встановив особистий рекорд за набраними очками в матчі НБА
Святослав Михайлюк
x.com/utahjazz/status/1986239485315838295

Українець Святослав Михайлюк оновив власний рекорд результативності у матчі Національної баскетбольної асоціації. Він набрав 28 очок у грі проти Детройта.

Його Юта зазнала поразки з рахунком 103:114.

Михайлюк відіграв 36 хвилин, влучив 4/5 двоочкових, 6/11 триочкові, 2/3 штрафні.

Святослав також зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі. Показник плюс-мінус склав "-7".

28 очок в одному матчі – це найкращий показник у кар'єрі. Попереднім рекордом було 27 очок, набрані у квітні цього року проти Оклахоми. 

Найкращі матчі Святослава Михайлюка в НБА:

Скріншот StatMuse

28-річний легкий форвард грає в НБА з 2018-го. Михайлюк виступав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Нікс, Шарлотт і Бостон.

Разом із Селтікс Михайлюк став чемпіоном НБА сезону-2023/24. 

Рекорд Святослав Михайлюк НБА

Святослав Михайлюк

Юта з Михайлюком обіграла Бостон, Лейкерс без Леброна та Дончича здолав Портленд у НБА
Михайлюк не допоміг Юті переграти Портленд, Денвер розгромив Нью-Орлеан в НБА
Результативність Михайлюка допомогла Юті переграти Кліпперс, Бостон поступився Філадельфії в НБА
Михайлюк набрав 15 очок та допоміг Юті перемогти Портленд
Михайлюк зіграв у своєму першому передсезонному матчі Юти

Останні новини