Михайлюк встановив особистий рекорд за набраними очками в матчі НБА
Українець Святослав Михайлюк оновив власний рекорд результативності у матчі Національної баскетбольної асоціації. Він набрав 28 очок у грі проти Детройта.
Його Юта зазнала поразки з рахунком 103:114.
Михайлюк відіграв 36 хвилин, влучив 4/5 двоочкових, 6/11 триочкові, 2/3 штрафні.
Святослав також зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі. Показник плюс-мінус склав "-7".
28 очок в одному матчі – це найкращий показник у кар'єрі. Попереднім рекордом було 27 очок, набрані у квітні цього року проти Оклахоми.
Найкращі матчі Святослава Михайлюка в НБА:
28-річний легкий форвард грає в НБА з 2018-го. Михайлюк виступав за Лейкерс, Детройт, Оклахому, Торонто, Нікс, Шарлотт і Бостон.
Разом із Селтікс Михайлюк став чемпіоном НБА сезону-2023/24.