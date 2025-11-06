Юта з рекордом Михайлюка програла Детройту, Сакраменто здолали Голден Стейт в НБА

У ніч з 5 на 6 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз із 28 очками Святослава Михайлюка не змогла переграти Детройт. Для українця цей показник – найкращий в кар'єрі в НБА. Михайлюк відіграв 36 хвилин, влучив 4/5 двоочкових, 6/11 триочкові, 2/3 штрафні.

Лос-Анджелес Лейкерс завдяки 35 очкам Дончича переграли Сан-Антоніо, а Голден Стейт поступились Сакраменто.

НБА-2025/26 – регулярний чемпіонат

6 листопада

Детройт – Юта 114:103 (28:30, 25:25, 25:14, 36:34)

Індіана – Бруклін 103:112 (18:25, 41:29, 24:26, 20:32)

Клівленд – Філадельфія 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34)

Бостон – Вашингтон 136:107 (26:37, 44:23, 32:20, 34:27)

Нью-Йорк – Міннесота 137:114 (28:26, 26:32, 40:28, 43:28)

Мемфіс – Х'юстон 109:124 (22:34, 29:26, 29:34, 29:30)

Даллас – Нью-Орлеан 99:101 (19:29, 30:23, 28:26, 22:23)

Денвер – Маямі 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26)

Лейкерс – Сан-Антоніо 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)

Портленд – Оклахома 121:119 (21:41, 36:24, 24:21, 40:33)

Сакраменто – Голден Стейт 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31)

Напередодні Торонто впевнено переграли Мілуокі, а Кліпперс поступились Оклахомі.