Юта з 14 очками Михайлюка поступилась Фініксу, Сан-Антоніо з дабл-даблом Вембаньями переграв Мілвокі в НБА
У ніч із 28 на 29 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Юта Святослава Михайлюка поступилась Фініксу. Український захисник відіграв понад 9 хвилин та записав у свій актив 14 очок та 2 підбирання.
Сан-Антоніо продовжив успішну серію в НБА до восьми перемог, обігравши на виїзді Мілвокі.
Найрезультативнішим гравцем матчу став французький центровий "Сперс" Віктор Вембаньяма – у його активі 23 очки, 15 підбирань і 6 результативних передач. Захисник Сан-Антоніо Стефон Касл завершив зустріч із тріпл-даблом: 22 очки, 10 підбирань і 10 асистів.
НБА – регулярний чемпіонат
28 березня
Мілвокі – Сан-Антоніо 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)
Міннесота – Детройт 87:109 (24:33, 20:16, 16:25, 27:35)
Шарлотт – Філадельфія 114:118 (36:25, 33:39, 28:28, 17:26)
Атланта – Сакраменто 123:113 (27:30, 39:24, 22:28, 35:31)
Мемфіс – Чикаго 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36)
Фінікс – Юта 134:109 (39:21, 34:24, 35:38, 26:26)
Таблиця Східної конференції
Таблиця Західної конференції
