Це був принциповий поєдинок: Шандрук – про звитягу Вереса над Кудрівкою у 6-му турі УПЛ

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук після перемоги над Кудрівкою у 6-му турі УПЛ заявив, що цей поєдинок був принциповим для обох команд, враховуючи положення у турнірній таблиці.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі УПЛ ТБ.

"Насправді треба віддати належне й супернику. Ми розуміємо, де команда знаходиться, яка відстань в очках між командами. Це був принциповий поєдинок, у тому числі для Кудрівки".

Також наставник зазначив, що більшість голів Кудрівка пропускає після 70-ї хвилини гри, й тому він спілкувався з гравцями про це.

"Якщо подивитися їхню статистику, вони досить непогано грали всі ігри. Більшість пропущених м'ячів у них –після 70-ї хвилини. Ми на це також звертали увагу й говорили з гравцями, що гра може складатися по-різному".

Шандрук подякував гравцям за перемогу, відзначивши їхнє терпіння.

"Кудрівка дуже гарно починає матчі. У кожній грі супернику з ними було непросто. Але я в будь-якому випадку вдячний сьогодні гравцям. Терпіли, монотонно робили свою роботу. На мою думку, ми заслужено перемогли сьогодні".

Зауважимо, що Верес зумів вирвати перемогу над Кудрівкою (2:1) у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ, забивши два голи у другому таймі.

Таким чином, рівненський колектив піднявся з 11-го місця на 6-ту позицію у турнірній таблиці. Водночас команда Олександра Протченка продовжує перебувати на останній сходинці чемпіонату.

Варто зазначити, що цей матч мав відбутися ще 12 вересня, проте після тривалої повітряної тривоги було вирішено перенести його на інший день.