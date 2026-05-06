УПЛ затвердила розклад матчів передостаннього туру сезону-2025/26
Затверджено розклад матчів 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у суботу, 16 травня, матчем між Полтавою та Динамо, а закриватиме програму поєдинок Карпати – Верес, який запланований на неділю, 17 травня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
29 тур
16 травня (субота)
- 13:00 Полтава – Динамо
- 13:00 Кудрівка – ЛНЗ
- 13:00 Зоря – Полісся
- 13:00 Металіст 1925 – Епіцентр
17 травня (неділя)
- 13:00 Кривбас – Шахтар
- 13:00 Рух – Олександрія
- 15:30 Колос – Оболонь
- 18:00 Карпати – Верес
Напередодні було затверджено розклад 28 туру УПЛ.