УПЛ затвердила розклад матчів передостаннього туру сезону-2025/26

Олексій Мурзак — 6 травня 2026, 19:19
Затверджено розклад матчів 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у суботу, 16 травня, матчем між Полтавою та Динамо, а закриватиме програму поєдинок Карпати – Верес, який запланований на неділю, 17 травня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

29 тур

16 травня (субота)

  • 13:00 Полтава – Динамо
  • 13:00 Кудрівка – ЛНЗ
  • 13:00 Зоря – Полісся
  • 13:00 Металіст 1925 – Епіцентр

17 травня (неділя)

  • 13:00 Кривбас – Шахтар 
  • 13:00 Рух – Олександрія
  • 15:30 Колос – Оболонь
  • 18:00 Карпати – Верес

Напередодні було затверджено розклад 28 туру УПЛ.

