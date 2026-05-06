УПЛ затвердила розклад матчів передостаннього туру сезону-2025/26

Затверджено розклад матчів 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у суботу, 16 травня, матчем між Полтавою та Динамо, а закриватиме програму поєдинок Карпати – Верес, який запланований на неділю, 17 травня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

29 тур

16 травня (субота)

13:00 Полтава – Динамо

13:00 Кудрівка – ЛНЗ

13:00 Зоря – Полісся

13:00 Металіст 1925 – Епіцентр

17 травня (неділя)

13:00 Кривбас – Шахтар

13:00 Рух – Олександрія

15:30 Колос – Оболонь

18:00 Карпати – Верес

Напередодні було затверджено розклад 28 туру УПЛ.