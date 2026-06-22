Головний тренер Уругваю розповів, чому команда не змогла перемогти Кабо-Верде на ЧС-2026

Головний тренер збірної Уругваю розповів, чому команда не змогла здолати Кабо-Верде на чемпіонаті світу-2026 року.

Його слова наводить ФІФА.

"Коли ми надійно грали в обороні, це дозволяло нам іти у відрив. Щойно ми втрачали контроль над грою – наша перевага над суперником одразу танула. Вирішальним фактором для підсумкового результату стало те, що ми дозволили собі збавити оберти, а такого відбуватися точно не повинно було".

Нагадаємо, що команди Уругваю та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Уругвай зіграє проти Іспанії, а Кабо-Верде – проти Саудівської Аравії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.