Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренер збірної Уругваю оцінив матч проти Саудівської Аравії на ЧС-2026

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 09:09
Тренер збірної Уругваю оцінив матч проти Саудівської Аравії на ЧС-2026
Марсело Б'єлса
Getty Images

Наставник збірної Уругваю Марсело Б'єлса поділився думками щодо нічиєї в поєдинку своєї команди із Саудівською Аравією (1:1) у першому турі чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає ESPN.

Він залишився незадоволений підсумковим результатом. Фахівець пояснив, чому "небесно-блакитним" не вдалось перемогти. 

"Думаю, причина того, що ми не перемогли, полягає в тому, що ми не показали свою найкращу версію. Саме тому нам не вдалося виграти. У першому таймі ми мали всі можливості грати так само, як у другому, але робили це лише половину матчу.

У другому таймі гра змінилася. З'явилося більше варіантів розвитку атак, футболісти краще відкривалися, більше рухалися без м'яча та створювали моменти. Таке трапляється у футболі. Іноді забиваєш після кількох нагод, а іноді не можеш реалізувати навіть велику кількість моментів", – сказав Б'єлса.

Зазначимо, що в іншому поєдинку групи H відбулась гучна сенсація. Збірна Кабо-Верде зіграла внічию з Іспанією з рахунком 0:0.

Саме з африканцями Уругвай проведе матч другого туру. Їхнє очне протистояння відбудеться 22 червня та розпочнеться о 1:00 за київським часом.

Читайте також :
Дебют і нерви зіграли проти нас: лідер збірної Уругваю оцінив врятовану мирову на ЧС-2026
Марсело Б'єлса збірна Уругваю з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Аргентина – Алжир: чи зможуть чинні чемпіони з перемоги стартувати на ЧС-2026
Ми не кращі та не гірші за інших: Скалоні – про дебютний матч збірної Аргентини на ЧС-2026
Нам повинні були дати пенальті: наставник збірної Єгипту оцінив матч проти Бельгії на ЧС-2026
Холодний душ для Іспанії, Іран та Нова Зеландія влаштували гольову феєрію: підсумки п'ятого дня ЧС-2026
Ми приїхали, щоб змагатися: головний герой збірної Кабо-Верде – про нічию з Іспанією на ЧС-2026

Останні новини