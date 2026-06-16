Тренер збірної Уругваю оцінив матч проти Саудівської Аравії на ЧС-2026

Наставник збірної Уругваю Марсело Б'єлса поділився думками щодо нічиєї в поєдинку своєї команди із Саудівською Аравією (1:1) у першому турі чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає ESPN.

Він залишився незадоволений підсумковим результатом. Фахівець пояснив, чому "небесно-блакитним" не вдалось перемогти.

"Думаю, причина того, що ми не перемогли, полягає в тому, що ми не показали свою найкращу версію. Саме тому нам не вдалося виграти. У першому таймі ми мали всі можливості грати так само, як у другому, але робили це лише половину матчу.

У другому таймі гра змінилася. З'явилося більше варіантів розвитку атак, футболісти краще відкривалися, більше рухалися без м'яча та створювали моменти. Таке трапляється у футболі. Іноді забиваєш після кількох нагод, а іноді не можеш реалізувати навіть велику кількість моментів", – сказав Б'єлса.