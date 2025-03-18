Мельгоса розкрив сильні та слабкі сторони молодіжної збірної України

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса дав інтерв'ю пресслужбі УАФ, у якому поділився деякими секретами своєї команди.

49-річного іспанця цитує сайт асоціації.

У цьому інтерв'ю Мельгоса розкрив сильні та слабкі сторони української молодіжки, яка вже проводить навчально-тренувальний збір в Туреччині.

"Ми дисципліновані, маємо хорошу технічну підготовку та футбольне розуміння. Команда прогресує, і ми намагаємося використовувати наші сильні сторони. Щодо недоліків – нам потрібно працювати над діями в штрафних майданчиках. Це типова проблема для українського футболу. Також важливо, щоб гравці більше вірили в себе. У деяких моментах нам бракує впевненості, щоб зробити крок уперед. Якщо ми змінимо це в ментальному плані, команда стане ще сильнішою", – сказав Мельгоса.

На думку іспанського тренера, його підопічним не варто думати про майбутню фінальну частину чемпіонату Європи-2025, до якого вони готуються.

"Звичайно, я маю це на увазі, але найголовніше – зосередитися на сьогоденні. Я намагаюся донести це й до хлопців: якщо думати лише про майбутнє, можна втратити контроль над нинішньою ситуацією. Зараз ми працювали на цьому зборі, завтра будемо займатися на наступному, а вже потім думатимемо про Євро. У мене багато мрій, особливо під час сну (сміється). Найважливіше для мене – виконувати свою роботу правильно, щоб усі навколо мене могли розвиватися. Це моя головна мета. Щодо інших мрій – потрібно працювати, боротися й рухатися вперед".

Нагадаємо, що під час збору Україна U-21 проведе два спаринги: проти Словенії (21 березня) та Польщі (25 березня). До цих матчів молодіжна збірна готується у складі 23 футболістів.

Раніше Унаї Мельгоса прокоментував неординарний збір національної збірної України, в якому брали участь десять його підопічних.