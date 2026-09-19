Не розмовляв з гравцями, бо не хотів нічого говорити: Де Дзербі – про поразку Тоттенгема від Астон Вілли в 5 турі АПЛ

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі заявив, що не розмовляв з командою після поразки від Астон Вілли (2:3) в 5-му турі Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sky Sports.

Окрім того, італійський фахівець окремо назвав футболістів, чия фізична форма йому не сподобалася у цьому поєдинку.

"Можливо, так навіть краще – я сьогодні не розмовляв з гравцями, бо не хотів нічого говорити. Але ті гравці, які вирушають до збірної, мусять грати, мусять працювати, а інші гравці, такі як Галлахер, Соланке, Тосін, Сенесі, Савіо, – безперечно, мусять працювати більше, оскільки їхня фізична форма в цьому матчі мені не сподобалася".

До цього Де Дзербі зазначив, що залишився незадоволений підсумками протистояння з бірмінгемцями.

"Я дуже розчарований, дуже засмучений і дуже незадоволений грою, адже ми ні в якому разі не можемо програвати цей матч саме так. Ми не повинні були пропустити другий гол, не повинні були втрачати рівновагу лише через те, що ми невдало почали другий тайм. Я говорив із чотирма нападниками, щоб вони мислили тверезо, грали спокійно, насолоджувалися грою і не ризикували. Коли ми пропустили другий гол, це було просто незбагненно".

Зауважимо, що зі старту поточної кампанії "шпори" ще жодного разу не здобували перемоги в чемпіонаті (2 поразки, 2 нічиї).

Напередодні команда також вилетіла з Кубку англійської ліги, поступившись Ліверпулю (1:3) в 1/16 фіналу турніру.