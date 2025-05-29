Тренер Таловєрова у Плімуті розпочав переговори з клубом другої Бундесліги
Головний тренер Плімута Мирон Мусліч розпочав переговори з клубом другої Бундесліги Шальке щодо можливої роботи.
Про це повідомила пресслужба англійців.
"Ми неохоче дозволили Мирону Муслічу розпочати переговори з командою Другої Бундесліги після того, як він висловив бажання поговорити з ними.
Ми розчаровані цим рішенням, враховуючи, що ми запровадили чіткі структури, процеси та персонал для допомоги Мирону та його співробітникам, адже сподіваємось якнайшвидше повернутись у Чемпіоншип", – йдеться у повідомленні Аргайл.
Зазначимо, що австрійський тренер очолив клуб взимку, підписавши контракт на три з половиною роки.
За підсумками сезону Чемпіоншипа, клуб не зміг створити дива та вилетів до Ліги 1. Шальке, своєю чергою, завершив кампанію на 14 місці у другій Бундеслізі.
У той період до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.
Раніше повідомлялось, що у послугах українця зацікавлений представник турецької Суперліги.