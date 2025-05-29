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Тренер Таловєрова у Плімуті розпочав переговори з клубом другої Бундесліги

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 11:28
Тренер Таловєрова у Плімуті розпочав переговори з клубом другої Бундесліги
Максим Таловєров
Getty Images

Головний тренер Плімута Мирон Мусліч розпочав переговори з клубом другої Бундесліги Шальке щодо можливої роботи.

Про це повідомила пресслужба англійців.

"Ми неохоче дозволили Мирону Муслічу розпочати переговори з командою Другої Бундесліги після того, як він висловив бажання поговорити з ними.

Ми розчаровані цим рішенням, враховуючи, що ми запровадили чіткі структури, процеси та персонал для допомоги Мирону та його співробітникам, адже сподіваємось якнайшвидше повернутись у Чемпіоншип", – йдеться у повідомленні Аргайл.

Зазначимо, що австрійський тренер очолив клуб взимку, підписавши контракт на три з половиною роки.

За підсумками сезону Чемпіоншипа, клуб не зміг створити дива та вилетів до Ліги 1. Шальке, своєю чергою, завершив кампанію на 14 місці у другій Бундеслізі.

У той період до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялось, що у послугах українця зацікавлений представник турецької Суперліги.

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