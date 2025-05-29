Тренер Таловєрова у Плімуті розпочав переговори з клубом другої Бундесліги

Головний тренер Плімута Мирон Мусліч розпочав переговори з клубом другої Бундесліги Шальке щодо можливої роботи.

Про це повідомила пресслужба англійців.

"Ми неохоче дозволили Мирону Муслічу розпочати переговори з командою Другої Бундесліги після того, як він висловив бажання поговорити з ними.

Ми розчаровані цим рішенням, враховуючи, що ми запровадили чіткі структури, процеси та персонал для допомоги Мирону та його співробітникам, адже сподіваємось якнайшвидше повернутись у Чемпіоншип", – йдеться у повідомленні Аргайл.

We have reluctantly allowed Miron Muslic to open talks with a 2. Bundesliga side, after he expressed his desire to speak with them.



We are frustrated by this decision, having implemented clear structures, processes and personnel to aid Miron and his staff.



Read our statement ⤵️ — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 28, 2025

Зазначимо, що австрійський тренер очолив клуб взимку, підписавши контракт на три з половиною роки.

За підсумками сезону Чемпіоншипа, клуб не зміг створити дива та вилетів до Ліги 1. Шальке, своєю чергою, завершив кампанію на 14 місці у другій Бундеслізі.

У той період до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялось, що у послугах українця зацікавлений представник турецької Суперліги.