Трабзонспор зацікавився українським захисником англійського клубу
Український захисник Плімута Максим Таловєров привернув увагу Трабзонспора.
Про це повідомляє Fotospor.
За інформацією джерела, турецький клуб, за який виступають українці Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов, зацікавлений у 24-річному оборонці та розглядає його як кандидата на посилення команди.
Зазначається, що контракті Максима з англійським клубом є пункт про розірвання угоди. Водночас сам гравець хоче продовжити кар'єру в Англії.
Нагадаємо, 24-річний Таловєров приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.
Як відомо, Плімут достроково вилетів з Чемпіоншипа до третього дивізіону англійського футболу, Ліги 1.