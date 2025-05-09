Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор зацікавився українським захисником англійського клубу

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 15:14
Трабзонспор зацікавився українським захисником англійського клубу
Максим Таловєров
Getty Images

Український захисник Плімута Максим Таловєров привернув увагу Трабзонспора.

Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, турецький клуб, за який виступають українці Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов, зацікавлений у 24-річному оборонці та розглядає його як кандидата на посилення команди.

Зазначається, що контракті Максима з англійським клубом є пункт про розірвання угоди. Водночас сам гравець хоче продовжити кар'єру в Англії.

Нагадаємо, 24-річний Таловєров приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Як відомо, Плімут достроково вилетів з Чемпіоншипа до третього дивізіону англійського футболу, Ліги 1.

Трабзонспор Футбольні трансфери Максим Таловєров Плімут

Трабзонспор

Клуб французької Ліги 1 зробив пропозицію Трабзонспору щодо трансферу українця
Трабзонспор отримав пропозицію щодо трансферу Батагова
Гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини
Батагов забив епічний гол п'ятою у матчі Трабзонспора проти Касимпаші, але є нюанс
Історія дня. Запрошували в Ліверпуль та Вердер. Шикарні пропозиції з Європи та сумний фініш капітана збірної України

Останні новини