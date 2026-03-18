Тренер Спортинга оцінив шалений камбек своєї команди в Лізі чемпіонів

Наставник лісабонського Спортинга Руй Боржеш поділився емоціями від виходу своєї команди у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Португальський тренер заявив, що пишається своєю командою, яка змогла відіграти гандикап у три м'ячі після першої зустрічі, згодом дотиснувши Буде-Глімт (5:0) у додатковий час.

"Ми знали найкращу версію Буде-Глімта, але сьогодні ми побачили найкращий Спортинг. Я відчув нашу єдність з першої ж миті повернення до тренувань. Це була зовсім інша енергія, наше бажання зробити щось особливе було безмежним.

Завдяки підтримці вболівальників я відчував, що цей вечір буде особливим. Навіть якби ми виграли лише 2:0, я все одно стояв би тут із почуттям неймовірної гордості за команду. Окрім тактики, цей результат став можливим насамперед завдяки вірі, рішучості та тій інтенсивності, яку ми вклали в гру", – сказав Боржеш.