Португальський топклуб продовжив контракт із головним тренером

Олег Дідух — 2 травня 2026, 20:58
Лісабонський Спортинг продовжив контракт із головним тренером команди Руєм Боржешем.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Нова угода розрахована на два роки – до літа 2028 року. Термін дії попереднього контракту спливав наприкінці червня 2027 року.

44-річний португальський фахівець очолює Спортинг із грудня 2024 року. У поточному сезоні "Леви" посідають третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, поступаючись Порту та Бенфіці. У минулому сезоні Спортинг під керівництвом Боржеша оформив золотий дубль на внутрішній арені, а у поточній кампанії вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Окрім Спортинга, Боржеш у своїй тренерській кар'єрі працював із такими клубами як Мірандела, Академіку де Візеу, Академіка, Насьонал, Вілафранкенсе, Мафра, Морейренсе та Віторія Гімарайш.

