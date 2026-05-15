Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спортинг підписав хавбека, на якого Бенфіка хотіла поміняти Судакова

Олег Дідух — 15 травня 2026, 15:19
Спортинг підписав хавбека, на якого Бенфіка хотіла поміняти Судакова
Родріго Саласар
Getty Images

Уругвайський атакувальний півзахисник Браги Родріго Саласар продовжить кар'єру в Спортингу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 26-річний угурваєць уже підписав контракт зі Спортингом. Незабаром про його трансфер буде оголошено офіційно. Очікується, що Спортинг заплатить за гравця 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, у підписанні Саласара також була зацікавлена Бенфіка, яка хотіла обміняти його на Георгія Судакова. Проте Брага відхилила таку пропозицію.

У поточному сезоні на рахунку Саласара 23 голи та 8 асистів у 47 матчах за Брагу в усіх турнірах. Він виступає за португальський клуб з 2023 року. Саласар грає на позиції атакувального півзахисника, також може зіграти вінгера на обох флангах.

Брага Спортинг

Спортинг

Спортинг тріумфував у Лізі чемпіонів з футзалу, перервавши 3-річну гегемонію Пальми
Португальський топклуб продовжив контракт із головним тренером
Трубіна у Бенфіці може змінити голкіпер Кайрата, яким також цікавиться Спортинг
Прямий конкурент Бенфіки продовжить контракт із головним тренером – інсайдер
Спортинг пройшов Порту та став першим фіналістом Кубку Португалії

Останні новини