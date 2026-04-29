Прямий конкурент Бенфіки продовжить контракт із головним тренером – інсайдер

Лісабонський Спортінг найближчим часом оголосить про продовження співпраці з головним тренером Руї Боржешом.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що сторони вже погодили усі умови нового контракту, який буде розрахований до 2028 року.

Чинна угода Боржеша з португальським грандом спливає 30 червня 2027-го.

Нагадаємо, що 44-річний спеціаліст очолює "зелено-білих" із кінця грудня 2024-го. Відтоді провів на чолі команди 80 ігор: 52 перемоги, 17 мирових та 11 нічиїх.

У минулому сезоні-2024/25 привів Спортинг до двох трофеїв – чемпіонства Португалії та Кубку країни.

Додамо, що команда Боржеша вилетіла від лондонського Арсенала на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (сумарно 0:1 на користь "канонірів"). Наставник прокоментував виліт від англійського гранда.

Натомість лісабонський колектив пройшов до фіналу Кубку Португалії, у якому 24 травня зіграє проти Торреенсе (о 19:15 за київським часом).

У чемпіонаті Спортинг замикає трійку лідерів турнірної таблиці, маючи у своєму активі 72 бали. Відставання від лідера сезону Порту складає вже аж 10 очок, а від другої Бенфіки – 3 пункти.