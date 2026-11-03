Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це буде гра тактик: легенда Шахтаря – про матч "гірників" зі Спортингом у Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 3 листопада 2026, 12:40
Це буде гра тактик: легенда Шахтаря – про матч гірників зі Спортингом у Лізі чемпіонів
Шахтар
Getty Images

Колишній захисник Шахтаря Олександр Сопко зізнався, що має хороше передчуття перед поєдинком "гірників" зі Спортингом у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УФ.

"Очікування від матчу у Лондоні в мене досить оптимістичні, зважаючи на той рівень гри, який Шахтар показував у попередніх матчах Ліги чемпіонів. Команда Арди Турана нині виглядає дуже гідно – як досвідчений єврокубковий боєць, попри те, що в її складі переважно молоді гравці.

До "гірників" у Європі вже не ставляться як до слабкої команди чи андердога. Уже всі розуміють, що це серйозна та сильна команда, з якою потрібно рахуватися", – сказав експерт.

Легенда донеччан розповів, який сценарій очікує побачити на полі та спрогнозував підсумковий результат:

"Недооцінки з боку Спортинга точно не буде. Не варто навіть на це й сподіватися. Можливо, португальці навіть віддадуть ініціативу та вичікуватимуть помилки донецької команди. Це буде гра тактик, я так думаю.

Буде важка гра, можна і не сумніватися. І багато залежатиме від помилок: хто їх допустить менше, той і матиме більше шансів на підсумкову перемогу. Щодо прогнозу, то хоч я і не люблю цю справу, але… Думаю, все завершиться бойовою нічиєю".

Зазначимо, що матч відбудеться 3 листопада в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням. Напередодні прогноз на цю гру також зробив український тренер Мирон Маркевич.

Читайте також :
Буде дуже важко: Воробей спрогнозував результат матчу Шахтар – Спортинг
Ліга чемпіонів Спортинг Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Він свого часу розкрив Мудрика для Шахтаря: Срна – возз'єднання з Де Дзербі у Тоттенгемі
Буде дуже важко: Воробей спрогнозував результат матчу Шахтар – Спортинг
Шахтар – Спортинг: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги чемпіонів
Маркевич спрогнозував переможця матчу Шахтар – Спортинг у Лізі чемпіонів
Аліссон: Наш план на гру не залежить від зміни тренера у Спортинга

Останні новини