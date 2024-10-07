Пушич різко відповів на пресконференції: Ви не дуже добре розбираєтесь у футболі

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував розгромну перемогу над ЛНЗ (5:1) у 9-му турі УПЛ.

Слова наставника гірників передає офіційний сайт Шахтаря.

– Чому такий контраст між виступами в УПЛ та єврокубках? Перш за все, хотів би сказати, що сьогодні моя команда відіграла на просто фантастичному рівні: я дуже задоволений тим, як ми будували гру в цілому і як реагували на події на полі. І тому я можу лише похвалити своїх гравців. Щодо вашого запитання, то я змушений сказати, що воно не надто розумне. Адже якщо ви ставите в один ряд національні змагання та єврокубкові, то ви не дуже добре розбираєтесь у футболі. Вибачте, але це некоректне запитання.

Які слова підібрав в перерві, щоб так мотивувати своїх гравців? Я сказав гравцям, що, якщо ми відзначимося сьогодні пʼятьма забитими мʼячами, отримаємо вихідний. Але, звичайно ж, це жарт. Щодо реально сказаних слів, то я разом з командою розбирав епізоди першого тайму і звернув увагу на ті нюанси, які ми могли б покращити, на моменти, якими могли б скористатися, щоб змінити малюнок гри в другому таймі на нашу користь. І, як ви могли помітити, наші напрацювання мали ефект – ми змогли забити тричі на початку другого тайму. І в цілому, як я вже наголошував, моя команда сьогодні провела фантастичний поєдинок, чим я дуже задоволений.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 16 очок і відстає від Динамо на 6 очок.