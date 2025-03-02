Ми були дуже дисциплінованими, – Пушич оцінив перемогу Шахтаря над Олександрією

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич залишився задоволений дисципліною футболістів у переможному матчі проти Олександрії.

Свій коментар фахівець дав в етері УПЛ ТБ.

"Як ми, так і опонент були дійсно дуже дисциплінованими в кожному моменті гри. У другому таймі ми спробували внести зміни в нашу позиційну гру, також збільшити динаміку. Я вважаю, що хлопці дійсно виконали чудову роботу. Це та реалізація, яку я хотів побачити. Вони провели дійсно достойну зрілу гру. Ми не дозволили створити опоненту дуже багато нагод, також гарно зіграли на стандартах. Судаков, на жаль, кілька тижнів був поза грою через травму, він не міг тренуватися з командою. Учора в нього було лише перша повноцінна тренувальна сесія з командою, тому, звичайно, йому потрібно було дуже гарно попрацювати, аби повернутися в гру. Але я з ним поспілкувався та почув, що він дійсно готовий грати, готовий допомогти команді, – розповів Пушич.

Окрім того, наставник прокоментував чемпіонську гонку в УПЛ.

" Безумовно, у футболі все можливо. У Динамо був доволі гарний гандикап по ходу сезону, однак чемпіонат – це змагання на дистанції, кожен матч важливий. Маю чесно визнати, що Динамо – фаворит цього сезону, ситуація у їхніх руках. Але ми маємо зробити все, що від нас залежить", – резюмував тренер Шахтаря.

Наразі "гірники" посідають третє місце у турнірній таблиці, набравши 39 очок після 18 матчів. Київське Динамо лідирує в чемпіонаті України з 47 заліковими балами, але зіграло на одну гру більше.

У наступному матчі донеччани зустрінуться з Кривбасом – поєдинок відбудеться 6 березня, а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що огляд матчу між Шахтарем та Олександрією доступний на сайті "Чемпіон".