Шахтар розгромив Олександрію в 19 турі: огляд матчу УПЛ
1 березня Шахтар розгромив Олександрію в межах 19 туру Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дублем відзначився півзахисник "гірників" Георгій Судаков, також гол на рахунку Егіналдо.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
19 тур, 1 березня
Шахтар – Олександрія 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 78 Судаков, 2:0 – 90 Егіналдо, 3:0 – 90+4 Судаков
Шахтар: Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас – Назарина – Кевін, Криськів (Грам 84), Бондаренко (Судаков 46), Швед (Еліас 76) - Траоре (Егіналдо 46)
Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжний – Теді Цара (Беляєв 74), Шепелєв (Смирний 81), Мишньов (Ковалець 74), Безерра – Філіппов
Попередження: 52 – Калюжний, 56 – Кевін, 63 – Матвієнко, 69 – Мишньов
Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок. Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до лідируючого Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.
Нагадаємо, сьогодні також відбувся поєдинок між Чорноморцем та Лівим Берегом, де перемогу з рахунком 1:0 здобув новачок УПЛ.