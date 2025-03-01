Шахтар розгромив Олександрію в 19 турі: огляд матчу УПЛ

1 березня Шахтар розгромив Олександрію в межах 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дублем відзначився півзахисник "гірників" Георгій Судаков, також гол на рахунку Егіналдо.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 1 березня

Шахтар – Олександрія 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Судаков, 2:0 – 90 Егіналдо, 3:0 – 90+4 Судаков

Шахтар: Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас – Назарина – Кевін, Криськів (Грам 84), Бондаренко (Судаков 46), Швед (Еліас 76) - Траоре (Егіналдо 46)

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжний – Теді Цара (Беляєв 74), Шепелєв (Смирний 81), Мишньов (Ковалець 74), Безерра – Філіппов

Попередження: 52 – Калюжний, 56 – Кевін, 63 – Матвієнко, 69 – Мишньов

Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок. Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до лідируючого Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.

Нагадаємо, сьогодні також відбувся поєдинок між Чорноморцем та Лівим Берегом, де перемогу з рахунком 1:0 здобув новачок УПЛ.