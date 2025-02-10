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Завжди шукаєш можливості, – Пушич натякнув на майбутні трансфери Шахтаря

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 08:42
Завжди шукаєш можливості, – Пушич натякнув на майбутні трансфери Шахтаря
Маріно Пушич
Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував трансферну політику команди та не став заперечувати можливість нових підписань взимку.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

авжди шукаєш можливості, щоб підсилити свою команду під час трансферного вікна, тому ми теж намагатимемося освіжити, можливо, одну чи дві позиції.

Побачимо, як будемо діяти. Але ми також стараємося оновитися. На мою думку, це необхідно та важливо. Побачимо, як усе пройде протягом наступних тижнів", – розповів Пушич.

Нагадаємо, що цієї зими Шахтар підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса.

Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії донецького клубу.

Раніше Маріно Пушич поділився думками щодо гравців, які приєднались до команди.

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Маріно Пушич

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