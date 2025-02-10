Завжди шукаєш можливості, – Пушич натякнув на майбутні трансфери Шахтаря

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував трансферну політику команди та не став заперечувати можливість нових підписань взимку.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Завжди шукаєш можливості, щоб підсилити свою команду під час трансферного вікна, тому ми теж намагатимемося освіжити, можливо, одну чи дві позиції.

Побачимо, як будемо діяти. Але ми також стараємося оновитися. На мою думку, це необхідно та важливо. Побачимо, як усе пройде протягом наступних тижнів", – розповів Пушич.