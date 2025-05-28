Бондаренко: Пушич? Коли йде тренер, відчуваєш свою провину
Артем Бондаренко
ФК Шахтар Донецьк
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував відхід Маріно Пушича з посади головного тренера команди.
Слова українського хавбека наводить Профутбол Digital.
"Пушич сказав, що пам'ятатиме нас усе життя. Навіть ті невдалі емоції, що ми переживали, але, як я кажу, ми робили все разом, робили це, як справжня сім’я. Це футбол – інколи настає час прощатися.
Чесно кажучи, сумно, бо завжди, коли йде тренер, ти відчуваєш у цьому свою провину. Десь не виграли, десь не втримали свою перемогу. Таке навантаження відповідальності відчуваєш на собі", – заявив півзахисник.
Нагадаємо, Пушич очолював Шахтар із жовтня 2023 року, привів команду до чемпіонства в УПЛ у 2024 році. Вчора, 27 травня, донецький клуб очолив Арда Туран.