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Бондаренко: Пушич? Коли йде тренер, відчуваєш свою провину

Олег Дідух — 28 травня 2025, 17:28
Бондаренко: Пушич? Коли йде тренер, відчуваєш свою провину
Артем Бондаренко
ФК Шахтар Донецьк

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував відхід Маріно Пушича з посади головного тренера команди.

Слова українського хавбека наводить Профутбол Digital.

"Пушич сказав, що пам'ятатиме нас усе життя. Навіть ті невдалі емоції, що ми переживали, але, як я кажу, ми робили все разом, робили це, як справжня сім’я. Це футбол – інколи настає час прощатися.

Чесно кажучи, сумно, бо завжди, коли йде тренер, ти відчуваєш у цьому свою провину. Десь не виграли, десь не втримали свою перемогу. Таке навантаження відповідальності відчуваєш на собі", – заявив півзахисник.

Нагадаємо, Пушич очолював Шахтар із жовтня 2023 року, привів команду до чемпіонства в УПЛ у 2024 році. Вчора, 27 травня, донецький клуб очолив Арда Туран.

Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Маріно Пушич

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