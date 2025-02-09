Радий, що вони з нами, – Пушич оцінив зимових новачків Шахтаря

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував зимові підписання команди.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Дієго – центральний і лівий захисник, високий хлопець, шульга, фізично сильний, ще дуже молодий – йому тільки 19 років. Він дуже добре діє в єдиноборствах, має гарну поперечну передачу з лівої ноги.

Еліас – центральний нападник, дуже швидкий гравець, може атакувати в просторі, але також може створювати нагоди з нічого завдяки своїм індивідуальним якостям, він чудовий бомбардир. Тож я з нетерпінням чекаю, щоб побачити їх на наших тренуваннях, які є дуже інтенсивними.І їм, звісно, знадобиться певний час, щоб адаптуватися до цієї інтенсивності та перенести її в гру, використовуючи свої якості.

Обидва футболісти є дуже молодими: одному – 18, іншому – 19. Але я радію, що вони з нами. Побачимо, як швидко вони прогресуватимуть і вдосконалюватимуться в нас, який важливий внесок у результат команди зроблять. Радий, що вони тут". – розповів Пушич.