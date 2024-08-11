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Пушич — про поразку від Полісся: Це буде хорошим уроком для нас

Микола Дендак — 11 серпня, 22:51
Пушич — про поразку від Полісся: Це буде хорошим уроком для нас

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що поразка від Полісся в 2 турі Української Прем'єр-ліги стане гарним уроком для клубу.

Про це він розповів в етері YouTube-каналу "УПЛ-ТБ".

"Хотів би привітати суперника з перемогою. Вони добре відпрацювали у другому таймі та вибороли цю перемогу. Незадоволений тим, як ми провели перший тайм, недостатньо часто були на м’ячі, недостатньо часто грали в боротьбі.
Ми повністю змінили вектор гри у другому таймі, створили максимально можливу кількість небезпечних моментів. Ми заслуговували на більше сьогодні, але це футбол. Це буде хорошим уроком для нас і покаже нам, де ми повинні вдосконалюватися", — сказав наставник.

Зазначимо, що після фінального свистка гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку. Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

За цю перемогу президент житомирського клубу Геннадій Буткевич пообіцяв гравцям шалені преміальні.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Маріно Пушич

Маріно Пушич

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