Тренер Руха прокоментував чутки про свій відхід

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував інформацію про те, що він очолить черкаських ЛНЗ і вже попрощався зі львівським клубом.

Слова 50-річного фахівця наводить Трибуна.

"Не знаю, звідки ця інформація. Ніхто ні з ким не прощався. На цей момент я все ще головний тренер Руха", – заявив Пономарьов, при цьому відмовившись коментувати інформацію про перехід у ЛНЗ.

Нагадаємо, Пономарьов очолює Рух із весни 2023 року. У сезоні-2024/25 команда, яка втратила низку лідерів під час зимового трансферного вікна, посіла 8 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 38 балів. Рух – єдиний клуб у дорослій професійній кар’єрі Пономарьова.

Раніше вже повідомлялося про те, що новим тренером Руха стане Іван Федик.