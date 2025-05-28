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Тренер Руха прокоментував чутки про свій відхід

Олег Дідух — 28 травня 2025, 17:22
Тренер Руха прокоментував чутки про свій відхід
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував інформацію про те, що він очолить черкаських ЛНЗ і вже попрощався зі львівським клубом.

Слова 50-річного фахівця наводить Трибуна.

"Не знаю, звідки ця інформація. Ніхто ні з ким не прощався. На цей момент я все ще головний тренер Руха", – заявив Пономарьов, при цьому відмовившись коментувати інформацію про перехід у ЛНЗ.

Нагадаємо, Пономарьов очолює Рух із весни 2023 року. У сезоні-2024/25 команда, яка втратила низку лідерів під час зимового трансферного вікна, посіла 8 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 38 балів. Рух – єдиний клуб у дорослій професійній кар’єрі Пономарьова.

Раніше вже повідомлялося про те, що новим тренером Руха стане Іван Федик.

ЛНЗ Черкаси Рух Львів Віталій Пономарьов

Рух Львів

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