Рух оголосив про відхід легіонера

Рух оголосив про відхід 21-річного вінгера Бекназа Алмазбекова.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони ухвалили рішення про припинення співпраці за взаємною згодою.

Алмазбеков виступав за львівський клуб із зими 2025 року. Сумарно киргиз зіграв 29 поєдинків за команду, не відзначившись результативними діями.

Напередодні Рух попрощався ще з трьома гравцями, які одразу перейшли до складу ЛНЗ, який тренує колишній головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

Також Рух попрощався з Василем Рунічем. Нагадаємо, львівський клуб відмовився від перехідних матчів за місце в УПЛ, хоча посів 14 місце за підсумками чемпіонату УПЛ-2025/26. У наступному сезоні "жовто-чорні" виступатимуть у Другій лізі.