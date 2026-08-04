Карпати підписали двох гравців юнацьких збірних України та одразу віддали їх в оренду

Карпати оголосили про перехід з Руху захисника Богдана Левицького та вінгера Олега Дзюринця. Обоє викликаються до юнацьких збірних України відповідних вікових категорій.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Обидва гравці виступатимуть за Рух на правах оренди до кінця сезону.

16-річний Дзюринець розпочав свій шлях у ДЮСШ Борислав, а у 2020 році приєднався до академії Руха. 8 серпня 2025 року гравець увійшов в історію українського футболу, вийшовши на заміну в матчі Премʼєр-Ліги проти київського Динамо. У віці 15 років і 16 днів Олег став наймолодшим дебютантом в історії вищого дивізіону України. Також виступає за юнацьку збірну України U-17.

17-річний Левицький перші кроки у футболі робив у рідному Калуші, у 2020 році приєднався до структури Руха. Свій перший професійний матч у дорослому футболі провів 30 серпня 2025 року у віці 16 років проти харківського Металіста 1925. Наразі в активі оборонця три поєдинки в УПЛ. Захищає кольори юнацької збірної України U-19.

Нинішню кампанію Карпати розпочали із розгромної перемоги над Кривбасом (4:1).

У наступному турі "леви" вдома прийматимуть черкаський ЛНЗ. Гра відбудеться 10 серпня та має розпочатись о 18:00.