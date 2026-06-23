Рух припинив співпрацю з рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів в УПЛ

Рух оголосив про припинення співпраці з півзахисником Остапом Притулою.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Гравець приєднався до "жовто-чорних" восени 2020-го року. Відтоді провів за Рух 123 матчі, ставши рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів в елітному дивізіоні, забив 6 голів та віддав 7 асистів.

Напередодні Рух попрощався ще з трьома гравцями, які одразу перейшли до складу ЛНЗ, який тренує колишній головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

Напередодні Рух попрощався з Василем Рунічем. Нагадаємо, львівський клуб відмовився від перехідних матчів за місце в УПЛ, хоча посів 14 місце за підсумками чемпіонату УПЛ-2025/26. У наступному сезоні "жовто-чорні" виступатимуть у Другій лізі.