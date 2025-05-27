Рух визначився із новим головним тренером
Іван Федик
ФК Рух
Керівництво львівського Руха запланувало зміни у тренерському штабі.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
З головним тренером команди Русланом Пономарьовим клуб не буде продовжувати контракт. Його замінить Іван Федик.
Фахівець вже очолював першу команду у 2020-2021 роках, потім повернувся у Винники й до останнього працював головним у команді Рух-2, яку нещодавно розформували.
Водночас Пономарьов очолить інший клуб УПЛ – черкаський ЛНЗ, який напередодні звільнив Романа Григорчука.
Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату України, ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.
Раніше повідомлялося, що Пономарьов отримав пропозицію очолити польську Лехію.