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Рух визначився із новим головним тренером

Олександр Булава — 27 травня 2025, 15:51
Рух визначився із новим головним тренером
Іван Федик
ФК Рух

Керівництво львівського Руха запланувало зміни у тренерському штабі.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

З головним тренером команди Русланом Пономарьовим клуб не буде продовжувати контракт. Його замінить Іван Федик.

Фахівець вже очолював першу команду у 2020-2021 роках, потім повернувся у Винники й до останнього працював головним у команді Рух-2, яку нещодавно розформували.

Водночас Пономарьов очолить інший клуб УПЛ – черкаський ЛНЗ, який напередодні звільнив Романа Григорчука.

Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату України, ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.

Раніше повідомлялося, що Пономарьов отримав пропозицію очолити польську Лехію.

ЛНЗ Черкаси Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Іван Федик Віталій Пономарьов

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