Рух визначився із новим головним тренером

Керівництво львівського Руха запланувало зміни у тренерському штабі.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

З головним тренером команди Русланом Пономарьовим клуб не буде продовжувати контракт. Його замінить Іван Федик.

Фахівець вже очолював першу команду у 2020-2021 роках, потім повернувся у Винники й до останнього працював головним у команді Рух-2, яку нещодавно розформували.

Водночас Пономарьов очолить інший клуб УПЛ – черкаський ЛНЗ, який напередодні звільнив Романа Григорчука.

Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату України, ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.

Раніше повідомлялося, що Пономарьов отримав пропозицію очолити польську Лехію.