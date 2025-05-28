Пономарьов попрощався з Рухом: відомо, хто замінить наставника – джерело

Головний тренер львівського Руха Віталій Пономарьов покине команду в це міжсезоння.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, він вже попрощався з командою. Замість Пономарьова головним тренером львівського колективу буде Іван Федик. Наставник вже очолював Рух в сезоні-2020/21, а також був головним тренером Руху-2.

Віталій Пономарьов очолив Рух весною 2023 року. За цей період його підопічні зіграли 77 матчів, здобули 26 перемог та 30 нічиїх, ще 21 поєдинок завершився внічию.

У сезоні-2024/25 Рух, який втратив низку лідерів узимку, посів 8 місце, набравши 38 балів. В останньому турі УПЛ команда розписала мирову з Шахтарем.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Віталій Пономарьов – головний кандидат на посаду головного тренера ЛНЗ, який припинив співпрацю з Романом Григорчуком.