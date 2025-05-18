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Тренер Руха відреагував розформування другої команди львівського клубу

Олексій Мурзак — 18 травня 2025, 23:23
Тренер Руха відреагував розформування другої команди львівського клубу
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував зняття другої команди з розіграшу Другої ліги.

Свою думку він висловив після поразки від Лівого Берега в межах 29 туру Української Прем'єр-ліги.

"Це питання до керівництва клубу на рахунок того, що зняли. Стосовно того, як повпливає. У нас є команда U-19, через рік буде команда U-21, тому я не думаю, що це сильно вдарить по нашій команді", – сказав Пономарьов.

Напередодні керівництво Руха ухвалило рішення зняти другу команду клубу зі змагань у Другій лізі та припинити її існування на професійному рівні.

Відповідного листа вже направлено до ПФЛ. Таким чином, Рух-2 не братиме участі в матчах плейоф проти ФК Чернігів.

Чемпіонат України, Друга ліга Лівий берег Рух Чемпіонат України, УПЛ Віталій Пономарьов Рух-2

Рух

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