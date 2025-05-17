Рух зняв свою другу команду з розіграшу Другої ліги: клуб припинив існування

Керівництво Руха ухвалило рішення зняти другу команду клубу зі змагань у Другій лізі та припинити її існування на професійному рівні.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Відповідного листа вже направлено до ПФЛ. Таким чином, Рух-2 не братиме участі в матчах плейоф проти ФК Чернігів.

У клубі наголосили, що дотримуються спортивного принципу та завчасно повідомили про зняття, щоб у ПФЛ встигли визначити команду, яка посяде місце "жовто-чорних" у стикових матчах.

Нагадаємо, матч за 3-тє місце між Рухом-2 та Черніговом мав відбутися 23 травня.

Раніше повідомлялося, що з чемпіонату Другої ліги з наступного сезону можуть знятися Ворскла-2 та Гірник-Спорт.