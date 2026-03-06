Жесус: Травма Роналду виявилась серйознішою, ніж очікувалося

Травма португальського форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду виявилась серйознішою, ніж очікувалось.

Про це розповів головний тренер команди Жорже Жезус.

"Після тестів ми бачимо, що травма, отримана Кріштіану Роналду, була серйознішою, ніж очікувалося, і вимагає відпочинку та відновлення. Кріштіану поїхав до Іспанії, як і інші гравці. Травма вимагає лікування в Мадриді у фахівця, який з ним працює. Ми сподіваємося, що він швидко повернеться і допоможе команді", – розповів Жезус.

Нагадаємо, що Роналду травмував задню поверхню стегна після матчу з Аль-Фейхою, в якому "лицарі Неджда" здобули перемогу з рахунком 3:1.

У поточному сезоні 41-річний португалець зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше Аль-Наср спростував інформацію, що Роналду покинув Саудівську Аравію через обстріли Ірану.