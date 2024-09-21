Наша ціль – закріпитись у Лізі чемпіонів: новий тренер Роми дав першу пресконференцію

Новий головний тренер Роми Іван Юрич провів першу пресконференцію у статусі наставника "вовків" та заявив, що ціль на сезон – закріпитись у Лізі чемпіонів.

Його слова передає Corriero dello Sport.

"Я працюю 14 років, вісім з них – у Серії A. Рома – найбільший клуб у моїй кар'єрі. Це чудова нагода для мене. Мета команди – вийти в Лігу чемпіонів, мета клубу – закріпитись у Лізі чемпіонів. Мій перший матч буде проти Удінезе. Вони мають сильну команду, яка змінила свій менталітет і зараз перебуває серед лідерів. Вважаю, що Рома після Даніеле Де Россі перебуває у хорошому стані, тут є з ким працювати далі", – сказав Юріч.

Наступний матч Рома Артема Довбика проведе завтра, 22 вересня, проти Удінезе. Початок о – 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що останні три сезони Юрич тренував Торіно. 49-річний тренер також був на чолі Верони, Дженоа (тричі), Кротоне та Мантови.

Нагадаємо, Де Россі був звільнений 18 вересня з посади наставника команди. Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки.