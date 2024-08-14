Тренер Рейнджерс: Вилучення вбило мрію команди та понад 50 тисяч фанатів

Головний тренер Рейнджерс Філіпп Клеман вважає, що червона картка для Джефте була несправедливим рішенням з боку арбітра.

Про це він сказав на пресконференції після поразки від Динамо в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить News Letter.

"Джефте стрибнув вище, він не рухав рукою — вона знаходилася поруч із тілом, нічого не було. Я намагався зрозуміти рішення і поставив питання арбітру, але він не змінив свою думку. Я впевнений, що його боси вважають інакше.

Не можу сказати, що на той момент це вбило мрію, тому що гравці продовжували вибігати у контратаки вдесятьох. До цього ми домінували та створювали моменти. У суперників хороша команда, але ви бачили, що вони втомилися, і ми знали, що матимемо більше шансів.

Гравці продовжували вірити, але наприкінці суперники забили гол. А потім ми спробували ризикнути, і вони забили другий гол.

Червона картка вирішила долю матчу, і, зрештою, вона вбила мрію команди понад 50 тисяч фанів. Ми очікували на вищу якість прийняття рішень. Це найгірше рішення, яке я бачив за понад 30 років футбольної кар'єри.

У мене в голові багато думок, але ж ви знаєте, якщо я наговорю зайвого, мене можуть дискваліфікувати, тож давайте тримати все в голові. Я маю бути розумним заради клубу та команди. Нам треба рухатися далі та витягти позитивні уроки з цих двох матчів". — сказав Клеман.