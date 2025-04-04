Анчелотті розповів про стан воротарів Реала
Андрій Лунін
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Головний тренер Реала Карло Анчелотті напередодні матчу 30 туру Ла Ліги проти Валенсії (5 квітня, 17:15) розповів про стан здоров’я травмованих воротарів команди – Тібо Куртуа та Андрія Луніна.
Наставника мадридського клубу цитує Фабріціо Романо.
"Куртуа почувається значно краще, ми думаємо, що він може зіграти у вівторок. У нас є сумніви щодо Луніна, у нього був невеликий дискомфорт. Якщо він почуватиметься не надто добре, то у мене є повна довіра до Франа Гонсалеса", – заявив Анчелотті.
Нагадаємо, у півфіналі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (нічия 4:4) Лунін отримав пошкодження камбаловидного м’яза. Прогнозувалося, що український воротар може пропустити місяць. Куртуа ще в березні отримав м’язову травму.