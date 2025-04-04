Анчелотті розповів про стан воротарів Реала

Головний тренер Реала Карло Анчелотті напередодні матчу 30 туру Ла Ліги проти Валенсії (5 квітня, 17:15) розповів про стан здоров’я травмованих воротарів команди – Тібо Куртуа та Андрія Луніна.

Наставника мадридського клубу цитує Фабріціо Романо.

"Куртуа почувається значно краще, ми думаємо, що він може зіграти у вівторок. У нас є сумніви щодо Луніна, у нього був невеликий дискомфорт. Якщо він почуватиметься не надто добре, то у мене є повна довіра до Франа Гонсалеса", – заявив Анчелотті.

🚨 Ancelotti: “Courtois is much better, we think he can make it on Tuesday”.



“We have doubts about Lunin, who had a slight discomfort. If he's not well, I have total confidence in Fran”. pic.twitter.com/yinRhTOFZ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2025

Нагадаємо, у півфіналі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (нічия 4:4) Лунін отримав пошкодження камбаловидного м’яза. Прогнозувалося, що український воротар може пропустити місяць. Куртуа ще в березні отримав м’язову травму.