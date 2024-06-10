Анчелотті: Якщо Кроос передумає, то ми почнемо все спочатку

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що буде не проти, якщо німецький півзахисник команди Тоні Кроос передумає завершувати кар'єру.

Слова італійського фахівця передає il Giornale.

"Я вже сказав Тоні Кроосу... якщо він передумає, можливо, в найближчі місяці, один телефонний дзвінок, і ми почнемо все спочатку", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, напередодні Кроос оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024.

Тоні є вихованцем Баварії, за яку виступав з 2007 по 2014 роки. Далі Кроос продовжив кар'єру у складі "вершкових" та провів там 10 років.

Кроос шість разів ставав переможцем Ліги чемпіонів — у 2013 році з Баварією, а також у 2016, 2017, 2018 і 2022, 2024 роках із Реалом. Хавбек тричі ставав чемпіоном Німеччини та чотири рази вигравав Ла Лігу в складі мадридців.

У сезоні-2023/24 німець виграв чергову ЛЧ та чемпіонат Іспанії з Реалом. Загалом він зіграв 48 матчів у сезоні, в яких забив 1 м'яч та віддав 10 гольових передач.