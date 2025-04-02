Тренер Реал Сосьєдада: Мадриду не потрібна була допомога арбітрів, щоб нас обіграти

Головний тренер Реал Сосьєдаду Іманоль Альгуасіль висловився про виліт команди з розіграшу Кубку Іспанії та можливу помилку арбітра в моменті з третім голом мадридського колективу.

Слова фахівця наводить AS.

"Так, нам у підсумку не вдалось вийти у фінал, але ми пишаємось домашньою грою і сьогоднішньою грою, яка перевершила очікування багатьох.



Офсайд Мбаппе? Так, він був. Його можна й треба було свистіти, але про це можна зараз не говорити – його не побачили й усе на цьому. Нам теж допомогли ті, хто загалом має бути нейтральним.



Мадрид – велика команда, їм не потрібна допомога арбітрів, щоб нас обіграти. Для мене абсолютно ясно, що вони б не забили гол, якби це сталось на будь-якій іншій ділянці поля", – розповів Альгуасіль.