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Тренер Реал Сосьєдада: Мадриду не потрібна була допомога арбітрів, щоб нас обіграти

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 12:23
Тренер Реал Сосьєдада: Мадриду не потрібна була допомога арбітрів, щоб нас обіграти
x.com/realmadrid

Головний тренер Реал Сосьєдаду Іманоль Альгуасіль висловився про виліт команди з розіграшу Кубку Іспанії та можливу помилку арбітра в моменті з третім голом мадридського колективу.

Слова фахівця наводить AS.

"Так, нам у підсумку не вдалось вийти у фінал, але ми пишаємось домашньою грою і сьогоднішньою грою, яка перевершила очікування багатьох.

Офсайд Мбаппе? Так, він був. Його можна й треба було свистіти, але про це можна зараз не говорити – його не побачили й усе на цьому. Нам теж допомогли ті, хто загалом має бути нейтральним.

Мадрид – велика команда, їм не потрібна допомога арбітрів, щоб нас обіграти. Для мене абсолютно ясно, що вони б не забили гол, якби це сталось на будь-якій іншій ділянці поля", – розповів Альгуасіль.

Нагадаємо, в іншому півфіналі путівку до головного матчу турніру розіграють Барселона та Атлетико. У першій грі ці команди розійшлися миром у матчі з вісьмома голами.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

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