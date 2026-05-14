Жирона – Реал Сосьєдад: хто фаворит матчу 36 туру Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Жирона вдома прийматиме Реал Сосьєдад.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,75. Виграш гостей – 3,66.

Поєдинок відбудеться 14 травня на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 12 грудня 2025 року. Тоді Жирона здобула перемогу з рахунком 2:1, де дублем відзначився Віктор Циганков.

Зазначимо, що наразі каталонці посідають 19-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Реал Сосьєдад – восьму. При цьому відстань між ними складає лише п'ять очок.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.