Інгулець переграв Вікторію, Нива здолала Фенікс-Маріуполь у 12 турі Першої ліги

Володимир Максименко — 19 жовтня 2025, 16:35
У неділю, 19 жовтня, відбулась низка матчів у межах 12 туру Першої ліги України.

Металург програв Прикарпаттю вдома у матчі, який відбувся не за розкладом та переривався через повітряні тривоги. Інгулець комфортно переміг Вікторію, завдяки чому закріпився у групі лідерів.

Фенікс-Маріуполь програв тернопільській Ниві та залишився на 14 місці у турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
12 тур, 19 жовтня

Фенікс-Маріуполь – Нива Тернопіль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Вишинський, 34, 0:2 – Галадей, 75 (пен.)

Агробізнес – Пробій 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Сікач, 6, 0:2 – Оринчак, 22, 0:3 – Оринчак, 57

Інгулець – Вікторія 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Фарасеєнко, 9, 1:1 – Книш, 26, 2:1 – Кисленко, 56, 3:1 – Фарасеєнко, 65 (пен.), 4:1 – Фарасеєнко, 67, 4:2 – Рябий, 80

СК Металург – Прикарпаття 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – Хома, 7, 0:2 – Цицюра, 12, 0:3 – Трофимюк, 35

Напередодні Ворскла вдома поступилась Буковині, а Металіст здобув важку перемогу над Поділлям.

