Чи є я сам зброєю, яку складно прочитати? Головний тренер ФК ПАОК – про гру з Динамо у кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер ФК ПАОК Алессіо Ліші зазначив, що, попри його нещодавнє призначення на посаду наставника команди, київське Динамо все одно може зрозуміти план гри в очній зустрічі через відомий склад гравців грецького клубу.

Його слова передає SDNA.

"Безумовно, це дуже важлива гра для команди, адже це перший офіційний матч. Ми приїхали сюди, щоб прийняти цей виклик, і готові до завтрашньої гри. Чи є я сам зброєю ПАОК, яку складно прочитати через зміни в команді? Думаю, у суперника вже є певне уявлення про нас після контрольних матчів. Можливо, я і є нашою зброєю, але ПАОК добре відомий своїми футболістами, тому прочитати нашу гру не так уже й складно. Перш за все, я хочу бачити конкурентоспроможний ПАОК на полі протягом усіх 90 хвилин, щоб уболівальники, які дивитимуться матч, отримували задоволення. Щоб це була команда, за якою вони любитимуть спостерігати".

Зауважимо, що "Двоголові орли Півночі" почали працювати під керівництвом Ліші лише на початку червня цього року. До цього командою близько п'яти років керував син Мірчі Луческу – Разван Луческу.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігоря Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.

Наступним супротивником для столичного клубу України на другому етапі відбору став грецький ПАОК. Перша зустріч відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Матч-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Напередодні про плани на це протистояння висловився головний тренер Динамо Ігор Костюк. Також своїми думками поділився центрбек киян Крістіан Біловар.