Динамо відмовилося від гостьового сектора на матч проти ФК ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

Київське Динамо ухвалило рішення відмовитися від гостьової квоти квитків та закликало вболівальників не відвідувати матч-відповідь проти грецького ФК ПАОК, який пройде у межах другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, таку ухвалу було затверджено з міркувань безпеки. Клуб не бажає, щоб повторилася ситуація з агресивною поведінкою фанатів команди-супротивника, як це було в матчі-відповіді проти Університаті Клуж-Напока.

"ФК Динамо Київ, звертаючись до тих своїх прихильників, котрі планували відвідати матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з грецьким клубом ПАОК, повідомляє, що клуб відмовився від передбаченої регламентом УЄФА гостьової квоти квитків на стадіоні "Тумба" в Салоніках. Це рішення ухвалене з міркувань безпеки глядачів, з огляду на можливі ризики провокацій і конфліктних ситуацій напередодні, під час проведення та після закінчення зустрічі між ПАОКом і Динамо в Греції. Просимо поставитися до нього з розумінням. Тим уболівальникам, котрі все ж планують відвідати цей футбольний поєдинок, радимо звернутися за консультаціями та рекомендаціями до Консульства України в Салоніках", – написано в заяві.

Як відомо, УЄФА в підсумку оштрафував румунський клуб на 59 тисяч євро за низку правопорушень з боку його фанатів.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігоря Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.

Наступним супротивником для столичного клубу України на другому етапі відбору стане грецький ПАОК. Ця зустріч відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Матч-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Напередодні про плани на цю гру висловився головний тренер Динамо Ігор Костюк. Також своїми думками поділився центрбек киян Крістіан Біловар.