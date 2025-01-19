Тренер Олімпіакоса пояснив, чому Яремчук отримує замало ігрової практики

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар розповів, чому український форвард Роман Яремчук отримує так мало ігрового часу.

Його слова наводить видання Sport24.

"В обоймі нашої команди занадто багато футболістів і не всі з них отримують той ігровий час, на який заслуговують. Яремчук своєю роботою безумовно доводить, що заслуговує на це. У мене немає до нього претензій, Яремчук виключно через травми або з інших причин не завжди був доступний для нас.



Він скористався своїм шансом, не перестаючи боротися за місце в складі своєю щоденною роботою на тренуваннях. Він забив хороший гол, який допоміг нашій команді. Тож ми сподіваємося, що наступного разу він буде так само ефективний", – переконаний фахівець.