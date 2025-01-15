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Яремчук забив Панатінаїкосу в Кубку Греції

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 21:34
Яремчук забив Панатінаїкосу в Кубку Греції
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос

Український нападник нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у матчі Кубку Греції забивши російському голкіперу.

У матчі проти Панатінаїкоса він забив на 75-й хвилині. Це сталося через дві хвилини після його виходу на заміну.

Зазначимо, що ворота Панатінаїкоса захищає росіянин росіянин Юрій Лодигін.

Це другий гол Яремчука за Олімпіакос. Один гол нападник забив у Суперлізі в матчі проти Калітеї.

Раніше повідомлялося, що Яремчук вже взимку змінить клубну прописку. Ситуацією готовий скористатися турецький Сівасспор. Турецький клуб хоче бачити Романа основним нападником команди.

Олімпіакос Панатінаїкос Роман Яремчук

Роман Яремчук

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