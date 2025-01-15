Яремчук забив Панатінаїкосу в Кубку Греції

Український нападник нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у матчі Кубку Греції забивши російському голкіперу.

У матчі проти Панатінаїкоса він забив на 75-й хвилині. Це сталося через дві хвилини після його виходу на заміну.

Зазначимо, що ворота Панатінаїкоса захищає росіянин росіянин Юрій Лодигін.

Це другий гол Яремчука за Олімпіакос. Один гол нападник забив у Суперлізі в матчі проти Калітеї.

Раніше повідомлялося, що Яремчук вже взимку змінить клубну прописку. Ситуацією готовий скористатися турецький Сівасспор. Турецький клуб хоче бачити Романа основним нападником команди.