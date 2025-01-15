Яремчук забив Панатінаїкосу в Кубку Греції
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос
Український нападник нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у матчі Кубку Греції забивши російському голкіперу.
У матчі проти Панатінаїкоса він забив на 75-й хвилині. Це сталося через дві хвилини після його виходу на заміну.
Зазначимо, що ворота Панатінаїкоса захищає росіянин росіянин Юрій Лодигін.
Це другий гол Яремчука за Олімпіакос. Один гол нападник забив у Суперлізі в матчі проти Калітеї.
Раніше повідомлялося, що Яремчук вже взимку змінить клубну прописку. Ситуацією готовий скористатися турецький Сівасспор. Турецький клуб хоче бачити Романа основним нападником команди.