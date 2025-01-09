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Форвард збірної України потрапив до сфери інтересів трьох клубів

Олексій Мурзак — 9 січня 2025, 20:06
Форвард збірної України потрапив до сфери інтересів трьох клубів
Роман Яремчук
УАФ

Нападник збірної України та Олімпіакоса Роман Яремчук вже взимку змінить клубну прописку.

Про це повідомляє To10.gr.

За інформацією видання, грецький клуб розчарований грою Яремчука та готує його трансфер уже у січні.

Ситуацією готовий скористатися турецький Сівасспор, про що вже повідомлялося раніше. Турецький клуб хоче бачити Яремчука основним нападником команди.

Крім цього в Романа є пропозиція з MLS та неназваного екзотичного чемпіонату.

Олімпіакос підписав контракт із 28-річним українцем влітку 2024 року.

Раніше стало відомо, що Сівасспор також цікавиться капітаном Шахтаря Тарасом Степаненком.

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