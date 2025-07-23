Тренер Олександрії розкритикував Партизан за участь в російському турнірі

Новий головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко розкритикував сербський Партизан за участь на російському товариському турнірі під назвою "Братський кубок".

Його слова передає пресслужба "містян".

"Я хочу нагадати, яка зараз ситуація в нашій країні. Я хочу подякувати нашим захисникам, завдяки яким у нашої команди є змога зараз бути тут та представляти нашу країну. Хочу сказати ще про те, що відбувається в нашій країні, коли щодня гинуть люди. Російська федерація є агресором.

Ми ні в якому разі не підтримуємо дії футбольного клубу Партизан стосовно того, що вони брали участь в товариському турнірі в Росії. Це вважається зі сторони нашого клубу не дружелюбністю щодо нашого клубу. Це позиція клубу і народу України", – сказав Нестеренко.

Олександрія у межах першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє саме з Партизаном. Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що обидва поєдинки між Олександрією та Партизаном матимуть обмеження для вболівальників.

Раніше визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.