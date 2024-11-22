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Треба обіграти Орбана: тренер Олександрії назвав бажаного суперника для збірної України у Лізі націй

Руслан Травкін — 22 листопада 2024, 10:39
Треба обіграти Орбана: тренер Олександрії назвав бажаного суперника для збірної України у Лізі націй
Сергій Кравченко та Руслан Ротань
Олександрія

Колишній гравець збірної України Сергій Кравченко, який зараз працює помічником Руслана Ротаня в Олександрії, хоче, щоб збірній України у суперники дісталася Угорщина.

У коментарі Sport-Express.ua фахівець проаналізував усіх потенційних опонентів.

"Бельгія – найбільш незручний суперник, хоча на чемпіонаті Європи зіграли гідно з ними. З Шотландією може бути складно через їх силовий стиль. Сербія та Угорщина – пріоритетні суперники, але на цьому рівні всі команди непогані.

Нехай буде Угорщина, треба обіграти Орбана. Це звісно більше жарт, бо там Орбан як президент, так і футболіст є. Маю припущення, що з Угорщиною буде трохи легше за інших. Міг би сказати більш впевнено, але 19-го числа угорці зіграли 1:1 з німцями, тому поки припущення, бо одразу про них подумав, коли побачив серед потенційних суперників", – відповів Кравченко.

Нагадаємо, у завершальному матчі групового етапу Україна перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні: Шотландія, Бельгія, Сербія чи Угорщина.

Збірна України з футболу Сергій Кравченко Ліга націй УЄФА

Сергій Кравченко

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